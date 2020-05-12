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Богуславський
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Володимир Богуславський. Львів.
Вівторок, Травень 12, 2020 - 09:15
До теми
Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20
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Минуле
Реґіональний ефективний R₀ в Україні
Орест Друль
Розрахунки показують, що ситуація в швидкості поширення епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в урядових рішеннях. Виглядає, що ніяк.
08.05.20
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Україна
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20
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Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20
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У світі
«Ихтамнеты» Другої світової війни
Сергій Рябенко
«Гібридні» методи агресії, застосовані у Криму й на Донбасі, Кремль відпрацьовував 80 років тому у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії.
08.05.20
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Україна
Польські театральні ангели
Анастасія Канарська
Краса «Війни в небі» Домініки Фейґлевич дуже тендітна та ніжна, «Ангелів в Америці» Кшиштофа Варліковського — масштабна, потужна та сильна. Побачивши її, можна вже не так фатально сумувати, що театральні куртини опустив карантин.
08.05.20
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Штука
Останньому альбому Бітлз «Let It Be» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Дуже мало видатних альбомів розцінювалися критиками упродовж останніх десятиліть так по-різному, як «Let It Be»
08.05.20
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Минуле
Чому штучний цукор не замінює справжнього
Науковці виявили сигнальний шлях від кишківника до мозку, що реагує лише на глюкозу.
07.05.20
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Наука