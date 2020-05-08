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...і буде мати, і будуть люде на землі
Тарас Шевченко
До теми
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20
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Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20
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У світі
Польські театральні ангели
Анастасія Канарська
Краса «Війни в небі» Домініки Фейґлевич дуже тендітна та ніжна, «Ангелів в Америці» Кшиштофа Варліковського — масштабна, потужна та сильна. Побачивши її, можна вже не так фатально сумувати, що театральні куртини опустив карантин.
08.05.20
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Штука
Останньому альбому Бітлз «Let It Be» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Дуже мало видатних альбомів розцінювалися критиками упродовж останніх десятиліть так по-різному, як «Let It Be»
08.05.20
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Минуле
Чому штучний цукор не замінює справжнього
Науковці виявили сигнальний шлях від кишківника до мозку, що реагує лише на глюкозу.
07.05.20
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Наука
Українська мова заражає коронавірусом
Ілько ЛЕМКО
Чи може притомна, не пришелепкувата, не крейзанута на півтори голови людина стверджувати, що «українська мова збільшує ризик зараження коронавірусом»? Виявляється, що може
07.05.20
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Україна
Схема акумулятора як священний текст
Іван Баран
Ні до, ні після «Кантики для Лейбовіца» Волтер Міллер романів більше не писав. Майже. Можливо тому, що вклав у свій magnum opus усе, що хотів сказати людству.
06.05.20
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Штука
Коронавірус і невдоволення за Фройдом
Олександр ФІЛЬЦ
Ми тільки зараз стали на початок XXI століття. Нових правил ще не видно, але правила, за якими гналося XX століття, вже тріщать
06.05.20
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Галичина