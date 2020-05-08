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1939—1945: Ніколи знову
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1939—1945: Ніколи знову
П'ятниця, Травень 8, 2020 - 00:30
До теми
Чому штучний цукор не замінює справжнього
Науковці виявили сигнальний шлях від кишківника до мозку, що реагує лише на глюкозу.
07.05.20
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Наука
Схема акумулятора як священний текст
Іван Баран
Ні до, ні після «Кантики для Лейбовіца» Волтер Міллер романів більше не писав. Майже. Можливо тому, що вклав у свій magnum opus усе, що хотів сказати людству.
06.05.20
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Штука
Кумати по-львівськи
Юрій Винничук
Чимало зі слів злодійського світу увійшли в львівський балак: гара, цеп, цибуля, хатранка, кірус, ґрипс, кацараба, капувати, цинькувати, шпанувати...
06.05.20
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Дискурси
Яку тканину найкраще обрати для маски?
Науковці протестували різні види доступних тканин й визначили, які з них найкраще затримують аерозольні частинки.
05.05.20
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Наука
"Помоліться за мене", – кир Святославу нині 50
Блаженніший Святослав із вдячністю згадує минуле та з надією дивиться у майбутнє. Найбільшим же даром, який отримав у житті, він називає віру в Бога
05.05.20
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Галичина
Децентралізація – ми вже це проходили
Ілько ЛЕМКО
Державна мудрість майже в усіх державах виявляється одноденною, бо в будь-який історичний період будь-яка влада вважає, що вона сьогодні найрозумніша у світі.
05.05.20
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Галичина
Панщина
Андрій ЛЮБКА
Так і живемо. Без заборони писати й малювати, але тільки вдома. З дозволом купувати, але тільки в позначених верховним Перстом (епі)центрах.
05.05.20
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Дискурси
Потреба зображення
Олександр Маханець
На кінофестивалі Docudays відбулася прем'єра документального фільму «Зарваниця» виробництва кінокомпанії «Сучасне українське кіно». Фільм документує пішу ходу до урочища Зарваниця. Авторами проекту є режисери та художники Ярема Малащук та Роман Хімей, які цього року отримали головну премію PinchukArtPrize 2020.
04.05.20
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Штука