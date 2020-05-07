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Нольде-танець
головна
"Танець навколо золотого тельця". Еміль Нольде. 1910 рік
Четвер, Травень 7, 2020 - 10:00
До теми
Схема акумулятора як священний текст
Іван Баран
Ні до, ні після «Кантики для Лейбовіца» Волтер Міллер романів більше не писав. Майже. Можливо тому, що вклав у свій magnum opus усе, що хотів сказати людству.
06.05.20
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Штука
Яку тканину найкраще обрати для маски?
Науковці протестували різні види доступних тканин й визначили, які з них найкраще затримують аерозольні частинки.
05.05.20
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Наука
"Помоліться за мене", – кир Святославу нині 50
Блаженніший Святослав із вдячністю згадує минуле та з надією дивиться у майбутнє. Найбільшим же даром, який отримав у житті, він називає віру в Бога
05.05.20
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Галичина
Потреба зображення
Олександр Маханець
На кінофестивалі Docudays відбулася прем'єра документального фільму «Зарваниця» виробництва кінокомпанії «Сучасне українське кіно». Фільм документує пішу ходу до урочища Зарваниця. Авторами проекту є режисери та художники Ярема Малащук та Роман Хімей, які цього року отримали головну премію PinchukArtPrize 2020.
04.05.20
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Штука
Дякуючи COVID’у ХІХ-му
Юрко ТИМЧУК
"Карантин звичайний" перетвориться в "карантин адаптивний". Латиною то б мало звучати гарно, але за нашими Траяновими валами все набуває іншого сенсу. Огляд подій тижня в Україні.
04.05.20
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Україна
Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20
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Наука
Ватиканський меморандум, Шептицький і Голокост
Атанасій Маквей
Сенсаційно відкрите повідомлення Шептицького Папі про Голокост, як виявилося, було опубліковане 53 роки тому.
04.05.20
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Минуле
Гівіно-Моторолово
Олександр БОЙЧЕНКО
Логіка – вона, схоже, сама по собі, а емпатія – сама по собі. І якщо вже комусь пощастило з першою, то зазвичай важко від нього вимагати ще й другої. А тим паче – навпаки.
04.05.20
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Дискурси