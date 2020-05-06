Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Справжній ворог людей їх не оминає
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Схема акумулятора як священний текст
Іван Баран
Ні до, ні після «Кантики для Лейбовіца» Волтер Міллер романів більше не писав. Майже. Можливо тому, що вклав у свій magnum opus усе, що хотів сказати людству.
06.05.20
|
|
Штука
Яку тканину найкраще обрати для маски?
Науковці протестували різні види доступних тканин й визначили, які з них найкраще затримують аерозольні частинки.
05.05.20
|
|
Наука
"Помоліться за мене", – кир Святославу нині 50
Блаженніший Святослав із вдячністю згадує минуле та з надією дивиться у майбутнє. Найбільшим же даром, який отримав у житті, він називає віру в Бога
05.05.20
|
>>>>
|
Галичина
Потреба зображення
Олександр Маханець
На кінофестивалі Docudays відбулася прем'єра документального фільму «Зарваниця» виробництва кінокомпанії «Сучасне українське кіно». Фільм документує пішу ходу до урочища Зарваниця. Авторами проекту є режисери та художники Ярема Малащук та Роман Хімей, які цього року отримали головну премію PinchukArtPrize 2020.
04.05.20
|
|
Штука
Дякуючи COVID’у ХІХ-му
Юрко ТИМЧУК
"Карантин звичайний" перетвориться в "карантин адаптивний". Латиною то б мало звучати гарно, але за нашими Траяновими валами все набуває іншого сенсу. Огляд подій тижня в Україні.
04.05.20
|
|
Україна
Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20
|
|
Наука
Ватиканський меморандум, Шептицький і Голокост
Атанасій Маквей
Сенсаційно відкрите повідомлення Шептицького Папі про Голокост, як виявилося, було опубліковане 53 роки тому.
04.05.20
|
|
Минуле
Гівіно-Моторолово
Олександр БОЙЧЕНКО
Логіка – вона, схоже, сама по собі, а емпатія – сама по собі. І якщо вже комусь пощастило з першою, то зазвичай важко від нього вимагати ще й другої. А тим паче – навпаки.
04.05.20
|
|
Дискурси