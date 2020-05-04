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Господь, крім талантів, наділив наш народ ще й великою терпеливістю
Ірина Вільде
До теми
Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20
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Наука
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20
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Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20
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Наука
Кара Божа – епідемія
Анастасія КРИВЕНКО
Згідно з міфологічними уявленнями українців, масові захворювання та моровиці траплялися людям як кара за брак чеснот. Втім, безпорадний страх доводив їх і до кривавих розправ над невинними.
01.05.20
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Галичина
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають уже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги».
01.05.20
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У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20
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Штука
Український ефективний R₀ і ковід-прогноз
Орест Друль
Оцінка ефективності зміни практик фізичного дистанціювання та прогноз динаміки епідемії
01.05.20
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Україна
Скарловатіле покоління
Мар'ян ХОМЯК
Галицька преса міжвоєнного десятиліття рясніє дописами про тривожну ситуацію занепаду села: як про п’янство і злодійство, так і про впливи міської моди
30.04.20
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Минуле