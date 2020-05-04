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Злива в Києві. Знимка Миколи Тимченка
Понеділок, Травень 4, 2020 - 09:30
До теми
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20
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Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20
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Наука
Кара Божа – епідемія
Анастасія КРИВЕНКО
Згідно з міфологічними уявленнями українців, масові захворювання та моровиці траплялися людям як кара за брак чеснот. Втім, безпорадний страх доводив їх і до кривавих розправ над невинними.
01.05.20
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Галичина
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають уже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги».
01.05.20
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У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20
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Штука
Скарловатіле покоління
Мар'ян ХОМЯК
Галицька преса міжвоєнного десятиліття рясніє дописами про тривожну ситуацію занепаду села: як про п’янство і злодійство, так і про впливи міської моди
30.04.20
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Минуле
Пролітаючи над..: монастир у Лаврові
Ігор МАРТИНІВ
Монастир у карпатському селі Лаврів заснований ще в часи розквіту Галицько-Волинської держави. Тут зберігаються мощі св. Онуфрія, а за легендою – похований син короля Данила – князь Лев
30.04.20
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Галичина
Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20
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Штука