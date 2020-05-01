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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Травень 1, 2020 - 09:15
До теми
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають вже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги».
01.05.20
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У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20
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Штука
Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20
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Штука
Здоров'я як культура
Галина ГОРОДЕЦЬКА
Covid-19 демонструє, як багато нам ще належить зробити в охороні здоров’я. І те, що ми маємо винести з пандемії вже сьогодні — це чіткіше бачення розвитку інституту громадського здоров’я.
29.04.20
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Галичина
Максиміліан Максаков із Чернівців
Марія Максакова
Співаю у Чернівецькій філармонії, бо звідси мій дідусь, і я хочу віддати данину пам’яті. Хочу, щоб у нас цього року вийшла книжка про нього, ми над нею посилено працюємо, ось привезла до Чернівців 2 тисячі сторінок архівів.
28.04.20
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Штука
Микола Курцеба – письменник-борець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Аж дивно, що досі літературна спадщина Миколи Курцеби майже невідома і що про нього не написано жодної спеціальної статті.
28.04.20
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Минуле
Надія і щем
Андрій Бондар
Кухня диктатора – це місце, де в тій країні годують найкраще. Кухар не має права на помилку. Тому такі люди буквально ходять по лезу бритви
27.04.20
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Дискурси
В країні стало весело, як на… КВН
Юрко ТИМЧУК
Пієтет до ювілеїв, річниць, роковин є складовою національного менталітету, як вареники, садок вишневий біля хати і гопак на граблях. Огляд подій тижня в Україні
27.04.20
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Україна