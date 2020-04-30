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Коли ми помремо, то перетворимося в пісні і будемо слухати один одного
Роб Шеффілд
До теми
Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20
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Штука
Максиміліан Максаков із Чернівців
Марія Максакова
Співаю у Чернівецькій філармонії, бо звідси мій дідусь, і я хочу віддати данину пам’яті. Хочу, щоб у нас цього року вийшла книжка про нього, ми над нею посилено працюємо, ось привезла до Чернівців 2 тисячі сторінок архівів.
28.04.20
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Штука
Надія і щем
Андрій Бондар
Кухня диктатора – це місце, де в тій країні годують найкраще. Кухар не має права на помилку. Тому такі люди буквально ходять по лезу бритви
27.04.20
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Дискурси
Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20
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Наука
Sub rosa dictum
Уляна Галич
Читати поезію Лаюка – це ловити моменти, моменти художнього самозаглиблення, певного одкровення, зближення, спроби вбудовування власного мікросвіту у макросвіт, так само власний.
26.04.20
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Штука
Сократ: для чого розум?
Олександр Фільц-Павенцький
Чи має наш розум свою особливу доцільність, яка б виправдовувала нас, людей, серед усього іншого живого? Лиш одну: пізнавати.
26.04.20
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Дискурси
Майже телепузики
Юрко ТИМЧУК
Завдяки «урокам з телевізора» стало краще видно справжній рівень вітчизняної освіти, рядовому вчителю якої, замість публічного майстер-класу, дали довічну індульгенцію на помилки.
26.04.20
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Україна
На вічний карантин!
Юрій Андрухович
Тепер дедлайн 12 травня. Щось підказує, що його перенесуть на літо. А згодом на осінь. До Різдва все точно закінчиться. Або й далі триватиме
24.04.20
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Дискурси