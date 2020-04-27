Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Еміль Бернар -1
головна
Еміль Бернар. 1888 р.
Понеділок, Квітень 27, 2020 - 23:00
До теми
Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20
|
|
Наука
Сократ: для чого розум?
Олександр Фільц-Павенцький
Чи має наш розум свою особливу доцільність, яка б виправдовувала нас, людей, серед усього іншого живого? Лиш одну: пізнавати.
26.04.20
|
|
Дискурси
Рік з троянським конем
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зеленський постійно стоїть на межі «червоних ліній». І я не впевнений, що він їх відчуває, коли зупиняється. Виглядає, що він просто хоче зайти з іншого боку.
24.04.20
|
|
Галичина
Розмова через 75 років
Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20
|
|
Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20
|
|
Наука
Розсудливе астрономічне нагадування від COVID-19
Аві Леб
Ми мусимо бути вдячними за виняткові щасливі обставини, які дозволили нам існувати, адже колись вони закінчаться
24.04.20
|
|
Наука
Росія закидає фінам геноцид
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, встрявши у війну національних пам’ятей з Польщею, вирішила, що цього замало, й кинула історичну рукавичку ще й Фінляндії.
24.04.20
|
|
У світі
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20
|
|
Штука