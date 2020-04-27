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10 років тому у Верховній Раді ратифіковано "Харківські угоди" з Росією
Понеділок, Квітень 27, 2020 - 01:45
До теми
В траві сидів стриконик
Юрій Винничук
Фантазія на один акт, три дійові особи і голос за кадром.
25.04.20
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Дискурси
Розмова через 75 років
Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20
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Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20
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Наука
Росія закидає фінам геноцид
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, встрявши у війну національних пам’ятей з Польщею, вирішила, що цього замало, й кинула історичну рукавичку ще й Фінляндії.
24.04.20
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У світі
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20
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Штука
Геном як книга життя
Пройшло 20 років після розшифрування людського геному. На якому етапі зараз перебувають дослідження?
23.04.20
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Наука
Я впізнала тебе по очах
Юліта Гнатчак-Магунь
Глибокі, чорні очі дивляться на мене, я бачу в них і сльози, і усміх, а стишений голос каже: «Якщо хтось і може це записати, то тільки ти»
23.04.20
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Минуле
Повернення в старі-недобрі часи
Назарій Заноз
Штучний інтелект, роботи, машинне навчання, біґ-дата. Проте достатньо з’явитися на горизонті якомусь вірусові, як все котиться під три чорти
22.04.20
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Дискурси