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Темні вікна часами є яскравим доказом
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Розмова через 75 років
Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20
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Штука
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20
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Штука
Геном як книга життя
Пройшло 20 років після розшифрування людського геному. На якому етапі зараз перебувають дослідження?
23.04.20
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Наука
Віддалена діяльність активних спільнот
Тарас ПЛАХТІЙ
Як реалізувати нові можливості розвитку активних спільнот в час неминучої політичної кризи після карантину.
22.04.20
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Дискурси
ДНК динозавра. Можливо
Непоказна окам’янілість може лягти в основу одного з найбільших палеонтологічних відкриттів 21 століття.
21.04.20
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Наука
Хліб є зброєю
Оксана Поліщук
«У кожного своя правда. А за однією брехнею ховаються мільйони. Завжди йдеться тільки про окрему людину. Ісус був на хресті сам, якби смисл цієї історії був інший, Його спалили б у сараї разом з апостолами».
21.04.20
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Штука
Мінус один рік
Андрій ЛЮБКА
Не справдилася жодна з надій манни небесної. Є, втім, і один великий плюс перших роковин Зеленського – катастрофи також не трапилося.
21.04.20
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Дискурси
Спіймати архетип
Олександр БОЙЧЕНКО
Неісторичні народи відрізняються від історичних не тим, що історія не завдає їм кривд і страждань, а тим, що жодні кривди й страждання їх нічого не вчать і ніяк не змінюють.
20.04.20
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Дискурси