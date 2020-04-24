Темні вікна часами є яскравим доказом

Хліб є зброєю

Оксана Поліщук

«У кожного своя правда. А за однією брехнею ховаються мільйони. Завжди йдеться тільки про окрему людину. Ісус був на хресті сам, якби смисл цієї історії був інший, Його спалили б у сараї разом з апостолами».