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Без віри нема як спастися і в фізиці – мусимо вірити хоч в щось поза межами нас
Макс Планк
До теми
ДНК динозавра. Можливо
Непоказна окам’янілість може лягти в основу одного з найбільших палеонтологічних відкриттів 21 століття.
21.04.20
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Наука
Мінус один рік
Андрій ЛЮБКА
Не справдилася жодна з надій манни небесної. Є, втім, і один великий плюс перших роковин Зеленського – катастрофи також не трапилося.
21.04.20
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Дискурси
Чекаємо сарану і жаб
Юрко ТИМЧУК
Можливо, кари будуть модернізовані, бо третє тисячоліття надворі все-таки. Але ймовірно, що все піде за класикою – ріки крові, смерть первістків і далі за текстом. Огляд подій тижня в Україні.
20.04.20
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Україна
Залишатися пильними
Ірина Вікирчак
Ірина Вікирчак: «У час, коли в Польщі панує епідемія, не вистачає тестів, лікарі працюють цілодобово, у Сеймі розглядають закони про допуск дітей до полювання, заборону сексуальної освіти та повну заборону абортів і пренатальної діагностики».
20.04.20
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У світі
Онлайн-інформацію сприймають менш критично
Дослідження виявило, як студенти аналізують інформацію з інтернету та соціальних мереж.
20.04.20
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Наука
Юда Іскаріот: що є пекло?
Олександр Фільц-Павенцький
Юда майже розвіявся у посушливому пустельному вітрі: «Я помер без вибачення, то ж і тут пробачення приречений шукати вічно і безнадійно».
20.04.20
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Дискурси
Мої цвіти
Уляна Кравченко
«Цвіти говорять без слів і мова їхна проста, коротка». В день ювілею Уляни Кравченко (1860-1947) – збірка її квіткових нарисів
18.04.20
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Минуле
Нинішня привабливість авторитаризму оманлива
Мирослав МАРИНОВИЧ
На жаль, людство міняється лише під впливом болю й розрухи, а не в час розкоші й благоденства, а не в час розкоші й благоденства
18.04.20
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Дискурси