Без віри нема як спастися і в фізиці – мусимо вірити хоч в щось поза межами нас

Чекаємо сарану і жаб

Юрко ТИМЧУК

Можливо, кари будуть модернізовані, бо третє тисячоліття надворі все-таки. Але ймовірно, що все піде за класикою – ріки крові, смерть первістків і далі за текстом. Огляд подій тижня в Україні.