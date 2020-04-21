John Henry «Myakka Blue»

Залишатися пильними

Ірина Вікирчак

Ірина Вікирчак: «У час, коли в Польщі панує епідемія, не вистачає тестів, лікарі працюють цілодобово, у Сеймі розглядають закони про допуск дітей до полювання, заборону сексуальної освіти та повну заборону абортів і пренатальної діагностики».