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Горе можна пережити на самоті, але щоб вповні пізнати радість її треба розділити
Марк Твен
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Залишатися пильними
Ірина Вікирчак
Ірина Вікирчак: «У час, коли в Польщі панує епідемія, не вистачає тестів, лікарі працюють цілодобово, у Сеймі розглядають закони про допуск дітей до полювання, заборону сексуальної освіти та повну заборону абортів і пренатальної діагностики».
20.04.20
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У світі
Онлайн-інформацію сприймають менш критично
Дослідження виявило, як студенти аналізують інформацію з інтернету та соціальних мереж.
20.04.20
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Наука
Мої цвіти
Уляна Кравченко
«Цвіти говорять без слів і мова їхна проста, коротка». В день ювілею Уляни Кравченко (1860-1947) – збірка її квіткових нарисів
18.04.20
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Минуле
Великодні повір'я галичан
Анастасія КРИВЕНКО
Крім душ померлих, у великодній період можна побачити чортів, виявити відьом, здобути заклятий скарб та навіть виростити домовика. Принаймні, у це вірили наші предки.
18.04.20
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Галичина
Великдень.
В. Загаєвич
Була недїля цвітоносна. На дворі стояла погода. Уже перезвонили на утреню і передміщане спішили до церкви.
17.04.20
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Дѣло
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в 1893-у
Першому сольникові Paul McCartney – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Неперевершені Бітлз ще не випустили останнього альбому, але цей диск став першою ластівкою реального й невідворотного процесу розпаду
17.04.20
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Минуле
«Парсіфаль» і Страсна П’ятниця
Аделіна Єфіменко
«Парсіфаль» Р. Ваґнера на оперній сцені у день Страсної П'ятниці – давня традиція європейських театрів. Це сценічна містерія, священнодійство, у якому ведеться оповідь про рани, біль, гріх, страждання, прощення, містеріальний урок християнської моралі через співчуття до ближнього.
17.04.20
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Штука
Російське нафтове фіаско
Максим МУЛЯР
Угода ОПЕК+ про рекордне скорочення нафтовидобутку, яку Кремль намагався подати як перемогу Росії, насправді завдасть нищівного удару по російській енергетичній галузі. За першу половину весни Москва зуміла скоїти дві фатальні для неї нафтові помилки.
17.04.20
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У світі