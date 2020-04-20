polyvanyiPN

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Понеділок, Квітень 20, 2020 - 10:15
До теми
Мої цвіти
Уляна Кравченко
«Цвіти говорять без слів і мова їхна проста, коротка». В день ювілею Уляни Кравченко (1860-1947) – збірка її квіткових нарисів
18.04.20
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Минуле
Великдень.
В. Загаєвич
Була недїля цвітоносна. На дворі стояла погода. Уже перезвонили на утреню і передміщане спішили до церкви.
17.04.20
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Дѣло
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в 1893-у
Першому сольникові Paul McCartney – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Неперевершені Бітлз ще не випустили останнього альбому, але цей диск став першою ластівкою реального й невідворотного процесу розпаду
17.04.20
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Минуле
«Парсіфаль» і Страсна П’ятниця
Аделіна Єфіменко
«Парсіфаль» Р. Ваґнера на оперній сцені у день Страсної П'ятниці – давня традиція європейських театрів. Це сценічна містерія, священнодійство, у якому ведеться оповідь про рани, біль, гріх, страждання, прощення, містеріальний урок християнської моралі через співчуття до ближнього.
17.04.20
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Штука
Російське нафтове фіаско
Максим МУЛЯР
Угода ОПЕК+ про рекордне скорочення нафтовидобутку, яку Кремль намагався подати як перемогу Росії, насправді завдасть нищівного удару по російській енергетичній галузі. За першу половину весни Москва зуміла скоїти дві фатальні для неї нафтові помилки.
17.04.20
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У світі
Пекло на землі
Володимир СЕМКІВ
Архів пожеж у Європі, складений упродовж минулих 30 днів, показує одну-єдину країну на цілий континент, котру навесні майже повністю вкрило червоними цятками. Це Україна. Жодній іншій країні не вдалося перевершити задимленого пекельця, котре влаштували українці на своїй землі.
17.04.20
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Україна
Процес Ісуса Христа
Андрій Чайковский
Вікопомний процес Ісуса Христа з становиська тогочасного права. Юридична розвідка з 1895 року
16.04.20
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Минуле
10% людей однаково володіє обома руками
Наймасштабніше дослідження на цю тему визначає точну частку людей, що позбавлені вираженої мануальної асиметрії.
16.04.20
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Наука