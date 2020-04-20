polyvanyiPN

«Парсіфаль» і Страсна П’ятниця

Аделіна Єфіменко

«Парсіфаль» Р. Ваґнера на оперній сцені у день Страсної П'ятниці – давня традиція європейських театрів. Це сценічна містерія, священнодійство, у якому ведеться оповідь про рани, біль, гріх, страждання, прощення, містеріальний урок християнської моралі через співчуття до ближнього.