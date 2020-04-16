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Христос і Пілат
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Осип Сорохтей. З циклу «Хресна дорога»
Четвер, Квітень 16, 2020 - 23:15
До теми
10% людей однаково володіє обома руками
Наймасштабніше дослідження на цю тему визначає точну частку людей, що позбавлені вираженої мануальної асиметрії.
16.04.20
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Наука
Соціально престижна хвороба
Ілько ЛЕМКО
Все у світі має соціальний престиж, для декого хворіти на ковід – це право, і це почесне право, виявляється, треба ще виборювати
16.04.20
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Дискурси
Які вдома, їм страшно
МАЙКЛ
Назву таку придумали – ізолянти. Сидите – сидіть, тільки для чого кричати про це на весь світ? Маєте гроші, можете – добре. Мовчки сидіть.
15.04.20
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Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20
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Україна
Карантин вам в руки
Юрко ТИМЧУК
Папа Франциск on-line виголосив Великодне urbi et orbi, прем’єр Шмигаль привітав Спасителя з народженням. Чудні діла Твої… Огляд подій тижня в Україні
13.04.20
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Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20
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Наука
Дарувати людям радість
Михайло Малафій
Ліонська опера завжди робить ставку на високий рівень артистизму, акторської гри, на красиві голоси і професіоналізм вокалістів. Щодо рівня оркестру Львівської і Ліонської опер – обидва чудові.
13.04.20
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Штука
Вірус і позасвідоме
Серджіо БЕНВЕНУТО
Теорії, які звинувачують людину у власних неприємностей, дотримуються тієї ж логіки, що й у первісних народів, які відмовляються приймати ідею природної смерті
13.04.20
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Дискурси