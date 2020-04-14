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Природа проста і не розкошує зайвими причинами
Ісаак Ньютон
До теми
Ось нарешті я й помер!
Олександр Фільц-Павенцький
Збагнути позаземський світ взагалі неможливо у таких мисленних категоріях, як істинне чи хибне, бо тут нема – просто нема – ні причини, ні наслідку
14.04.20
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Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20
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Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20
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Наука
Після катастрофи
Андрій Бондар
В усі часи існує інтелектуальна незгодна з провідними наративами національної правоти, здатна на раціональну самотність до кінця
13.04.20
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Дискурси
Посидь тут
Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20
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Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20
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Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20
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Штука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20
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Україна