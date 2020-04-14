врубель-демон

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"Демон що сидить". Михайло Врубель. 1890 р.
Вівторок, Квітень 14, 2020 - 09:00
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ВВП чи життя людей
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Можна сказати, що хто пожертвує життями заради економічного зростання не отримає ні того, ні іншого
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Дискурси
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20
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Наука
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Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20
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Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20
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Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20
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«З журбою радість обнялась...»
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Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20
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Україна
Пролітаючи над..: Костел у Білому Камені
Ігор МАРТИНІВ
Колись це було місто з маґдебурзьким правом. Тепер це село з вцілілою пам’яткою – бароковим костелом Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Відео в циклі "Пам'ятки Галичини"
10.04.20
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Галичина
Вчені поспішають знайти ліки від COVID-19.
Розробка ліків та вакцин відбувається рекордними темпами. Але коронавірус поки що швидший.
10.04.20
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Наука