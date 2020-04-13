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Шевченковий Діоген
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Тарас Шевченко. "Діоген"
Понеділок, Квітень 13, 2020 - 09:15
До теми
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20
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Наука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20
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Україна
Вчені поспішають знайти ліки від COVID-19.
Розробка ліків та вакцин відбувається рекордними темпами. Але коронавірус поки що швидший.
10.04.20
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Наука
NASA прощається з Росією
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Спільний російсько-американський космічний політ до МКС по-своєму знаменний – останній, коли американського астронавта відправлятиме в космос російська ракета. NASA повертається до вітчизняного виробника.
10.04.20
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«Колекція бажань» та «Пісня пісень»
Ольга Погрібна-Кох
У цей ювілейний для нинішньої соленізантки день пропонуємо віртуально перейтися виставою її двох живописних циклів
10.04.20
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Штука
Коронавірусна політика мавпування закінчується
Іван Крастєв
Скоро, коли невизначеність зміниться звичайним ризиком, країни почнуть демонструвати різну політику охорони здоров'я.
09.04.20
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Дискурси
Мозок Люсі нагадував мавпячий
Череп, якому три мільйони років, засвідчує: діти австралопітека потребували батьківського захисту впродовж тривалого часу.
09.04.20
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Наука
Таємничість таємничості
Юстина Добуш
Лінч настільки вперто залишається Лінчем в усіх моментах свого життя, що навіть вважаючи його самозванцем чи божевільним, не знаєш, як це довести. Якщо ж він геній, то чому геніальність з вуст генія аж настільки проста?
08.04.20
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