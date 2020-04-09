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Пауль Клее. 1922 р.
Четвер, Квітень 9, 2020 - 09:15
До теми
Карнавал
Василь МАХНО
порожні вулиці та безіменний міст будинків вздовж каналів каравани безлюддя цьогорічне карнавальне і всім нам – непристойно довгий ніс
07.04.20
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Дискурси
Іван Франко – кінематографіст
Андрій ЛЮБКА
Іван Франко – не просто видатний, а ще й цікавий письменник. Погодьтеся, в нашій давнішій літературі це не завжди синоніми
07.04.20
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Дискурси
Спільно пережите з Іваном Вакарчуком: правдиве, гірке і солодке
кир Борис ҐУДЗЯК
Його лідерство було знакове. Це лідерство було однаково принциповим і на посаді ректора, і на посаді міністра.
06.04.20
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Україна
«Міміка мишей»
Мордочка миші виражає її почуття.
05.04.20
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Наука
In memoriam Іван Вакарчук
Володимир В’ЯТРОВИЧ
Він був Професором і Міністром. Вмів перемагати і продовжувати боротьбу після поразки. Його поради допомогали уникати помилок, не спинятися та йти вперед
04.04.20
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Україна
Держава майя, яку так довго шукали
Руїни пірамід, місце для гри в м’яч та написи, що позначають столицю Сак-Ці.
04.04.20
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Наука
Сашко
Микола Рябчук
Олександр Гриценко (†3.04.2020). Нам його бракуватиме. І вранішня кава багато кому із нас іще довго гірчитиме.
03.04.20
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Минуле
Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20
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Штука