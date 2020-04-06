Єдина річ, яку відкрив Колумб – це те, що він заблудився

Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка

Максим МУЛЯР

У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду