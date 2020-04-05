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Надія – найважча перемога з тих, які людина здатна здобути над своєю душею
Бернанос
До теми
«Міміка мишей»
Мордочка миші виражає її почуття.
05.04.20
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Наука
In memoriam Іван Вакарчук
Володимир В’ЯТРОВИЧ
Він був Професором і Міністром. Вмів перемагати і продовжувати боротьбу після поразки. Його поради допомогали уникати помилок, не спинятися та йти вперед
04.04.20
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Україна
Держава майя, яку так довго шукали
Руїни пірамід, місце для гри в м’яч та написи, що позначають столицю Сак-Ці.
04.04.20
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Наука
Сашко
Микола Рябчук
Олександр Гриценко (†3.04.2020). Нам його бракуватиме. І вранішня кава багато кому із нас іще довго гірчитиме.
03.04.20
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Минуле
Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20
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Штука
Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка
Максим МУЛЯР
У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду
03.04.20
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У світі
Перспективна вакцина від COVID-19 подає надії
Науковці з Піттсбурзького університету оголосили, що потенційно розробили вакцину, яка викликає антитіла проти SARS-CoV-2. Дослідження на мишах пройшли успішно. Тепер очікують дозвіл на початок першої фази клінічних випробувань.
03.04.20
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Наука
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20
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Штука