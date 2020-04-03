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Маковецький «студії з підвіконня»
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Влодко Маковецький «студії з підвіконня»
П'ятниця, Квітень 3, 2020 - 08:30
До теми
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20
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Штука
Фрагмент зниклого континенту
Геологи знайшли рештки Північноатлантичного кратону, розбитого 150 мільйонів років тому.
02.04.20
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Наука
Один день у Ліоні
Аделіна Єфіменко
Неможливо забути той сонячний день, проведений у Ліоні, те відчуття радості, що протягом двох місяців напередодні поїздки мотивувала готуватися до оперного фестивалю, котрий відкривав прекрасні шанси для українських співаків.
01.04.20
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Штука
Свобода і відповідальна держава
Михайло САВЧИН
Коли лікарі на передовій боротьби з COVID19 вирішують дилему Бога, кого з хворих лікувати насамперед, в Україні виникла реальна дилема свободи та відповідальної держави.
01.04.20
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Україна
Без «плюсів» і драми
Олена Апчел
У нас ще немає тієї легкості, щоб дозволити собі бути некрасивими і, перш за все, вразливими, не зображати життя, а насправді його проживати, спостерігати за своїм говорінням та діями, саморефлексувати, бути чутливим до миті «тут і тепер», коли твоя свідомість переплітається з питаннями, які бентежать світ.
31.03.20
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Штука
На прощання Кшиштофа Пендерецького
Роман РЕВАКОВИЧ
Відійшов у вічність один з найвагоміших музичних творців сучасності. З його смертю замикається в Польщі епоха музичних титанів, серед яких Він – найяскравіший
30.03.20
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Минуле
Якби ви мились так, як треба…
Юрко ТИМЧУК
Повернення громадян України із зачумленого закордону до рідних пенатів дало можливість пригадати творчість Кустуріци, Босха і Лепкого. Огляд подій тижня в Україні.
30.03.20
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Україна
Пекло – це свої
Андрій Бондар
Найлегше піти шляхом антиутопій або звичайних тоталітарних методів, вже призабутих у нашій частині світу, а найважче знайти підстави для нового гуманізму і соціяльного оптимізму.
30.03.20
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Дискурси