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Істина в дорозі, і ніщо її не зупинить
Еміль Золя
До теми
Без «плюсів» і драми
Олена Апчел
У нас ще немає тієї легкості, щоб дозволити собі бути некрасивими і, перш за все, вразливими, не зображати життя, а насправді його проживати, спостерігати за своїм говорінням та діями, саморефлексувати, бути чутливим до миті «тут і тепер», коли твоя свідомість переплітається з питаннями, які бентежать світ.
31.03.20
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Штука
На прощання Кшиштофа Пендерецького
Роман РЕВАКОВИЧ
Відійшов у вічність один з найвагоміших музичних творців сучасності. З його смертю замикається в Польщі епоха музичних титанів, серед яких Він – найяскравіший
30.03.20
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Минуле
Пекло – це свої
Андрій Бондар
Найлегше піти шляхом антиутопій або звичайних тоталітарних методів, вже призабутих у нашій частині світу, а найважче знайти підстави для нового гуманізму і соціяльного оптимізму.
30.03.20
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Дискурси
Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
30.03.20
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Наука
Ів.Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький
Євген Нахлік
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20
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Минуле
Зомбі у блакитному сяйві
Кароліна Левестам
Більшість наших мобільних активностей ми проводимо на платформах, сконструйованих за зразком одноруких бандитів. У 2004 році Facebook був крутим; у 2016 році він став наркотиком.
29.03.20
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Дискурси
Чи нові клітини - «миротворці» можуть стати зброєю проти COVID-19?
У мишей цей тип імунних клітин знижує запалення у легенях.
29.03.20
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Наука
Прокинься, Господи!
Папа Франціск
«Ми, незворушні, прямували вперед, вважаючи, що будемо завжди здоровими в хворому світі. Тепер, серед розбурханого моря, благаємо Тебе»
27.03.20
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Дискурси