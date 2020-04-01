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Georges de la Tour Magdalene before Mirror
головна
Жорж де Латур «Магдалена перед дзеркалом» (1640)
Середа, Квітень 1, 2020 (All day)
До теми
Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
30.03.20
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Наука
Ів.Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький
Євген Нахлік
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20
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Минуле
Чи нові клітини - «миротворці» можуть стати зброєю проти COVID-19?
У мишей цей тип імунних клітин знижує запалення у легенях.
29.03.20
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Наука
Прокинься, Господи!
Папа Франціск
«Ми, незворушні, прямували вперед, вважаючи, що будемо завжди здоровими в хворому світі. Тепер, серед розбурханого моря, благаємо Тебе»
27.03.20
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Дискурси
Токсичні, але професійно успішні
Брехливі, несправедливі та егоїстичні: психологи з Боннського університету розшифрували схему поведінки людей, яких називають токсичними.
27.03.20
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Наука
Цивілізація емоцій
Богдан ПАНКЕВИЧ
У своїх пріоритетах людство потроху наближалося до межі адекватності і... отримало болючого коронавірусного копняка.
27.03.20
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Дискурси
Конфлікт внутрішній чи зовнішній?
Ілько ЛЕМКО
А Україна, вражена вірусами й метастазами «доброзичливого братнього народу», й далі стоїть собі на краю своєї могили.
27.03.20
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Дискурси
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20
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Штука