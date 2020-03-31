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Пікассо-музиканти
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"Троє музик". Пабло Пікассо. 1921 р.
Вівторок, Березень 31, 2020 - 09:15
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Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
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Наука
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Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20
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29.03.20
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«Ми, незворушні, прямували вперед, вважаючи, що будемо завжди здоровими в хворому світі. Тепер, коли перебуваємо серед розбурханого моря, благаємо Тебе». Проповідь в наміренні припинення пандемії у світі
27.03.20
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Дискурси
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27.03.20
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27.03.20
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Штука