Немає жодної речі, яка б була такою, якою нам уявляється

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Рене Декарт
До теми
Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
30.03.20
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Наука
Ів.Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький
Євген Нахлік
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20
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Минуле
Чи нові клітини - «миротворці» можуть стати зброєю проти COVID-19?
У мишей цей тип імунних клітин знижує запалення у легенях.
29.03.20
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Наука
Токсичні, але професійно успішні
Брехливі, несправедливі та егоїстичні: психологи з Боннського університету розшифрували схему поведінки людей, яких називають токсичними.
27.03.20
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Наука
Цивілізація емоцій
Богдан ПАНКЕВИЧ
У своїх пріоритетах людство потроху наближалося до межі адекватності і... отримало болючого коронавірусного копняка.
27.03.20
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Дискурси
Конфлікт внутрішній чи зовнішній?
Ілько ЛЕМКО
А Україна, вражена вірусами й метастазами «доброзичливого братнього народу», й далі стоїть собі на краю своєї могили.
27.03.20
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Дискурси
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20
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Штука
Маніпуляції коронавірусною статистикою
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. Італії та Іспанії ніяк не вдається впоратися з поширенням COVID-19. І лише в Росії інфікованих сміхотворно мало. А, може, щось не так з лічбою?
27.03.20
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У світі