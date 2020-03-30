Немає жодної речі, яка б була такою, якою нам уявляється

Маніпуляції коронавірусною статистикою

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. Італії та Іспанії ніяк не вдається впоратися з поширенням COVID-19. І лише в Росії інфікованих сміхотворно мало. А, може, щось не так з лічбою?