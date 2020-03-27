Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Секрет природи і політики: безпечніше змінювати багато менших речей, ніж одну велику
Ф.Бекон
До теми
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20
|
|
Штука
Спекотні екстремуми загрожують 1,2 млрд людей
Глобальне потепління робить потенційно небезпечні спекотні дні частішими – навіть у Європі.
26.03.20
|
|
Наука
Кадрування притчами
Маріанна Челецька
У доробку сценариста Ґверри – майже сотня кіноісторій, які стали надбанням нового італійського кінематографа, однак головний сценарій, що розповідає про долю людства, став жертвою тоталітарного режиму радянської системи у 70-х роках ХХ ст.
26.03.20
|
|
Штука
Джимі Гендрікс. Геній електрогітари і батько гардроку
Ілько ЛЕМКО
До 50-річчя виходу у світ альбому «Band Of Gypsys»
25.03.20
|
|
Минуле
Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20
|
|
Наука
Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20
|
|
Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20
|
|
Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця.
24.03.20
|
|
Наука