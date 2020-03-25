Піднятись вгору - не питання. Як спуститися?

Уроки від минулих пандемій для коронавірусу

Сара Ґударці

Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця.