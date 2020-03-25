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Піднятись вгору - не питання. Як спуститися?
Патрік Зюскінд
До теми
Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20
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Наука
Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20
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Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20
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Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця.
24.03.20
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Наука
Турбовірусний режим
Юрко ТИМЧУК
Пандемія – оптимальний час для того, аби визначити особин, в яких основна частина мозку розташована в куприковій кістці. Огляд подій тижня в Україні.
24.03.20
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Україна
Оголосіть політичний карантин в Україні!
кир. Святослав
Не піддавайтеся спокусі при помочі карантинних заходів ухвалювати – в момент страждання людей – рішення, які потребують суспільної дискусії, які можуть створити соціальну напругу.
23.03.20
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Україна
Із острова украденої весни…
о. Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Настільки рівними ми ще не були. І настільки позбавленими весни… І куди утікати нині? Ми глобально взаємозалежні і взаємозаразні
23.03.20
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Дискурси
Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові. Її вдалося зняти не лише з висоти, а й усередині. Нове відео Z з циклу "Пам'ятки Галичини".
23.03.20
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Галичина