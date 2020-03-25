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Norman Rockwell - The Waiting Room
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Норман Роквелл «В почекальні» (1937)
Середа, Березень 25, 2020 (All day)
До теми
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця.
24.03.20
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Наука
Із острова украденої весни…
о. Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Настільки рівними ми ще не були. І настільки позбавленими весни… І куди утікати нині? Ми глобально взаємозалежні і взаємозаразні
23.03.20
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Дискурси
Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові. Її вдалося зняти не лише з висоти, а й усередині. Нове відео Z з циклу "Пам'ятки Галичини".
23.03.20
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Галичина
На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20
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Штука
Коронація Галичини 2020
Юрко Кох
На що чекаємо, пані й панове? Настає "коронний" шанс для наших рідних "вишуканих" львівських бидляків навіки припинити плювати на рідну Галицьку Землю
22.03.20
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Дискурси
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20
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Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20
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Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20
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У світі