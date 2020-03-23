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Творча сила природи все ж таки перевищує руйнівні інстинкти людини
Жуль Верн
До теми
На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20
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Штука
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20
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Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20
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Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20
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У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20
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Штука
Людство відчуло потребу зупинитися
Олександр ФІЛЬЦ
Після цієї пандемічної кризи на основну роль мусять прийти цінності як такі, тобто цінності не матеріального виміру
20.03.20
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Дискурси
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20
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Наука
Судова Вишня у щоденнику ксьондза Буковського
Мар'ян ХОМЯК
«Щоденник державного в'язня с.п. ксьондза Вінцентія Буковського, плебана», судововишнянський епізод (1848 рік)
20.03.20
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Минуле