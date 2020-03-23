Творча сила природи все ж таки перевищує руйнівні інстинкти людини

Що робиться з ціною на нафту?

Максим МУЛЯР

Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.