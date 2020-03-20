Шкода, що щастя не можна знайти по дорозі до нього

Чого інші країни можуть навчитись від Китаю у боротьбі з COVID-19?

Давид Цирановські

Поки новий коронавірус крокує світом, країни, в яких розгоряються вогнища хвороби, відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють приборкати пандемію.