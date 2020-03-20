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Шкода, що щастя не можна знайти по дорозі до нього
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20
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Наука
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20
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Штука
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20
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Штука
Чого інші країни можуть навчитись від Китаю у боротьбі з COVID-19?
Давид Цирановські
Поки новий коронавірус крокує світом, країни, в яких розгоряються вогнища хвороби, відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють приборкати пандемію.
19.03.20
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Наука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20
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Наука
Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20
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Штука
Повернутись у європейський дискурс
Петро БАЙКОВСЬКИЙ
Внутрішнє розуміння цінностей, що їх вважають європейськими, в українців є, але воно зовсім не підкріплене діями
17.03.20
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Галичина
Наш ключовий заклик: тести і ще раз тести
Тедрос Аданом Гебреєсус
ВООЗ: бачимо ескалацію заходів соціального дистанціювання, але не бачимо належної ескалації тестування, ізоляції та відстеження контактів хворих
17.03.20
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Дискурси