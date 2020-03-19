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Ліна Костенко-90
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Ліна Костенко нині святкує уродини
Четвер, Березень 19, 2020 - 10:30
До теми
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20
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Штука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20
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Наука
Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20
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Штука
Наш ключовий заклик: тести і ще раз тести
Тедрос Аданом Гебреєсус
ВООЗ: бачимо ескалацію заходів соціального дистанціювання, але не бачимо належної ескалації тестування, ізоляції та відстеження контактів хворих
17.03.20
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Дискурси
У стилі Аґати Крісті
Мирослав Трофимук
Одержуючи доволі вільного часу в карантин, ми все одно його не використаємо, щоб оглянути наш «життєвий простір» і зрозуміти особливості свого власного світу
17.03.20
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Дискурси
Позбуваючись зайвого
Відчуття безмежності й поза-крайності простору переслідує на виставці, надто ж до того додається ембієнт, шо лунає з динаміків у галереї. Ці пейзажі, що наче виростають зі стін, виопуклюючись та вібруючи, створюють легкий шум. Шум неперебутності.
17.03.20
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Штука
Вірус деглобалізації
Ґі Сорман
Епідемія матиме шокову дію, причиною якої є інноваційні технології. Це те, що в економічній науці називають креативним руйнуванням, тобто великий перерозподіл діяльності.
16.03.20
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Дискурси
На тлі зарази
Юрко ТИМЧУК
Самоізоляція, обсервація і медитація дуже помічні, але у будь-якому стані обов’язковим є процес думання головою і миття рук милом. Огляд подій тижня в Україні.
16.03.20
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Україна