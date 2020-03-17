Alexander and Diogenes

Театр – не музей!

Станіслав Мойсеєв

Чому європейський театр розвиває актуальне мистецтво? Чому там так це підтримується? Культурна спадщина – це добре, але окремо фінансово сприяють саме актуальному мистецтву, зокрема й драматургії. Наталя Ворожбит зробила третій проєкт у лондонському Royal Court – там її дуже високо цінують. А ми цього не розуміємо!