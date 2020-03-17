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Alexander and Diogenes
головна
Едвін Генрі Лендсір «Александр і Діоген» (1848)
Вівторок, Березень 17, 2020 - 22:30
До теми
У стилі Аґати Крісті
Мирослав Трофимук
Одержуючи доволі вільного часу в карантин, ми все одно його не використаємо, щоб оглянути наш «життєвий простір» і зрозуміти особливості свого власного світу
17.03.20
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Дискурси
Позбуваючись зайвого
Відчуття безмежності й поза-крайності простору переслідує на виставці, надто ж до того додається ембієнт, шо лунає з динаміків у галереї. Ці пейзажі, що наче виростають зі стін, виопуклюючись та вібруючи, створюють легкий шум. Шум неперебутності.
17.03.20
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Штука
Вірус деглобалізації
Ґі Сорман
Епідемія матиме шокову дію, причиною якої є інноваційні технології. Це те, що в економічній науці називають креативним руйнуванням, тобто великий перерозподіл діяльності.
16.03.20
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Дискурси
Театр – не музей!
Станіслав Мойсеєв
Чому європейський театр розвиває актуальне мистецтво? Чому там так це підтримується? Культурна спадщина – це добре, але окремо фінансово сприяють саме актуальному мистецтву, зокрема й драматургії. Наталя Ворожбит зробила третій проєкт у лондонському Royal Court – там її дуже високо цінують. А ми цього не розуміємо!
16.03.20
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Штука
Львів на карантині
Павло ПАЛАМАРЧУК
Як виглядає столиця Галичини в часі загрози поширення Covid-19. ФОТОРЕПОРТАЖ
16.03.20
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Галичина
Ліки будуть швидше за вакцину
Володимир КУРПІТА
Від багатьох давно відомих людству вірусів вакцини досі нема. У будь-якому разі, це питання не місяців, а одного-двох років.
14.03.20
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Україна
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20
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Наука
Столітній мудрець
Петро МІДЯНКА
Це прекрасно, що Срібна Земля має таких столітніх живих патріархів як Степан Стойко. І чим це не час патріархів?
14.03.20
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Минуле