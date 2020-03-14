Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Майбутнє постійно треба викликати із небуття, минуле ж приходить саме
Ст. Єжи Лєц
До теми
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20
|
|
Наука
Столітній мудрець
Петро МІДЯНКА
Це прекрасно, що Срібна Земля має таких столітніх живих патріархів як Степан Стойко. І чим це не час патріархів?
14.03.20
|
|
Минуле
Моя остання територія
Юрій Андрухович
Я живу в споконвіку підозрюваній і зневажуваній частині світу. Ця частина світу називається Галичиною. Це моя територія, це я сам, але в мене немає іншого виходу, як тільки боронити цей шматок, ці клапті, що розлазяться
13.03.20
|
|
Минуле
Екстатична радість щирості
Олександр Юдін
Новий альбом Лаури Марті «Все буде добре», що вийшов наприкінці минулого року, цікавий не тільки стильовим розширенням, а й значущий новою якістю. За стилістикою він перетинає межу поп-року та поп-музики, тож апелює до значно ширшої аудиторії. Проте в ньому відчувається джазовий смак.
13.03.20
|
|
Штука
Самотність провокує запалення?
Брак соціальних контактів може спричиняти запальну реакцію організму.
13.03.20
|
|
Наука
Якби не ти
Олександр БОЙЧЕНКО
Відкритий лист до Юрка Андруховича з нагоди його першого 60-ліття: легше написати правду, ніж вальнути її своєму візаві усно.
13.03.20
|
|
Дискурси
Та хай собі царює!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Путін тепер може залишатися главою російської держави майже довічно. Відповідні правки до Конституції вже схвалили дві палати російського парламенту.
13.03.20
|
|
У світі
Росія Путіна почала сипатися
Ян ПЄКЛО
Я не є ворожбитом чи ясновидцем, але мені очевидно, що на стратегічній шкалі ситуація для самого Путіна стає щораз гіршою і щораз небезпечнішою.
13.03.20
|
|
Галичина