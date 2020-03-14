Майбутнє постійно треба викликати із небуття, минуле ж приходить саме

Моя остання територія

Юрій Андрухович

Я живу в споконвіку підозрюваній і зневажуваній частині світу. Ця частина світу називається Галичиною. Це моя територія, це я сам, але в мене немає іншого виходу, як тільки боронити цей шматок, ці клапті, що розлазяться