Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
lombardia
головна
Священик прогулюється порожніми вулицями весняного Кодоньо, Ломбардія. Фото – AP
Неділя, Березень 15, 2020 - 23:30
До теми
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20
|
|
Наука
Столітній мудрець
Петро МІДЯНКА
Це прекрасно, що Срібна Земля має таких столітніх живих патріархів як Степан Стойко. І чим це не час патріархів?
14.03.20
|
|
Минуле
Екстатична радість щирості
Олександр Юдін
Новий альбом Лаури Марті «Все буде добре», що вийшов наприкінці минулого року, цікавий не тільки стильовим розширенням, а й значущий новою якістю. За стилістикою він перетинає межу поп-року та поп-музики, тож апелює до значно ширшої аудиторії. Проте в ньому відчувається джазовий смак.
13.03.20
|
|
Штука
Самотність провокує запалення?
Брак соціальних контактів може спричиняти запальну реакцію організму.
13.03.20
|
|
Наука
Та хай собі царює!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Путін тепер може залишатися главою російської держави майже довічно. Відповідні правки до Конституції вже схвалили дві палати російського парламенту.
13.03.20
|
|
У світі
Барокова луна кохання
Аделіна Єфіменко
Відновлення опери «Птоломей» після тривалого забуття у ХХ столітті переконує, що цей твір – один із найзагадковіших опусів Генделя. Чи хотів композитор втілили в образі майбутнього короля Єгипту типову для всіх його оперних королів фігуру нездатного до влади правителя? Спільна проблема, що об’єднує Птоломея з володарями Германії, Римської імперії, Персії, очевидна.
12.03.20
|
|
Штука
По той бік ніжності
Тарас Прохасько
Серед усіх моделей організації життєвого простору нема звабливішої від тої, що пропонує Андрухович. Візіонер, містифікатор, стоїк, деміург, соверен.
12.03.20
|
|
Дискурси
Епідемія у Львові 1594-го
Ілько ЛЕМКО
Нещастя пожеж, повеней, війн і епідемій часто огортали Львів, пожираючи людей і плоди їхньої праці, але вимучені львів’яни знаходили міцну моральну і духовну опору у вірі в Боже Провидіння, і ця віра давала їм сили щоразу йти на нові битви з катаклізмами природи…
12.03.20
|
|
Минуле