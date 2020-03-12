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Юрій Андрухович
головна
Нині все прогресивне людство відзначає ювілей Патріарха Юрія Андруховича. Знимка Р. Шпука
Четвер, Березень 12, 2020 - 23:15
До теми
Барокова луна кохання
Аделіна Єфіменко
Відновлення опери «Птоломей» після тривалого забуття у ХХ столітті переконує, що цей твір – один із найзагадковіших опусів Генделя. Чи хотів композитор втілили в образі майбутнього короля Єгипту типову для всіх його оперних королів фігуру нездатного до влади правителя? Спільна проблема, що об’єднує Птоломея з володарями Германії, Римської імперії, Персії, очевидна.
12.03.20
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Штука
Епідемія у Львові 1594-го
Ілько ЛЕМКО
Нещастя пожеж, повеней, війн і епідемій часто огортали Львів, пожираючи людей і плоди їхньої праці, але вимучені львів’яни знаходили міцну моральну і духовну опору у вірі в Боже Провидіння, і ця віра давала їм сили щоразу йти на нові битви з катаклізмами природи…
12.03.20
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Минуле
Чи були перші тварини пов’язані?
Волокна між багатоклітинними організмами, яким 570 мільйонів років, свідчать про тісне споріднення.
12.03.20
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Наука
Оксана ГАЙОВА: життя, присвячене Шептицькому
Вона стала не просто популяризаторкою імені Андрея Шептицького. Вона сама його нагадувала – адаптувала стиль його поведінки, думання...
11.03.20
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Галичина
Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20
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Минуле
Віддаю сцені всю свою силу
Вардуї Абраамян
Ексклюзивне інтерв'ю зі всесвітньо відомою франко-вірменською мецо-сопраністкою Вардуї Абраамян відбулося у Мюнхені після блискучого дебюту співачки в ролі Кармен у неперевершеному шедеврі Жоржа Бізе на сцені Баварської Staatsoper (січень 2020 року).
10.03.20
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Штука
Метаморфози демократії
Сьогодні ми чітко бачимо занепад лібералізму та демократії як ідеї та практики, а також принципу верховенства права.
10.03.20
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Галичина
Випадковий президент
Шон Вокер і Ендрю Рот
Іронічний і здивований погляд британських журналістів на феномен коміка-президента найбільшої країни Європи.
09.03.20
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Дискурси