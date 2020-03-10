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Костирко-череп
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Портрет чоловіка з черепом. Володимир Костирко. Львів. 2009 р.
Вівторок, Березень 10, 2020 - 09:15
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Незручна правда про ваше автентичне “Я”
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Пролітаючи над:... церква у Млинах
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