Костирко-череп

Закатрупити митця

Микола Глібович

Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.