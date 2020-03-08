...в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути...

Vegas made in Україна

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Продакт плейсмент і досі збиває кінопіну: «мило» – термін щодо кіно виник, коли Procter & Gamble стала рекламувати свій мильний порошок спершу на радіо, а потім і на телебаченні. Хіба йдеться про естетизм вписування товарів рекламодавців та «зірок» у тло фільму?