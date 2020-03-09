Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Шевченко-Дубів
головна
Тарас Шеченко у образі, що його створив Назар Дубів
Понеділок, Березень 9, 2020 (All day)
До теми
Шевченко, його читачі й нечитачі
Роксана Харчук
Попри те, що українські еліти функціонували в різних імперіях, між ними існує стійка спільність. Обидві вважали своїм батьком Тараса Шевченка.
08.03.20
|
|
Штука
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20
|
|
Наука
Середземномор’я висихає швидше, ніж думали
Опади в регіоні Середземного моря реагують на кліматичні зміни швидше, ніж температурні показники.
06.03.20
|
|
Наука
Коронавірус vs віра
Максим МУЛЯР
Як діяти церквам в умовах феєричного поширення коронавірусу? Багато релігійних громад у світі по-своєму відреагували на епідемію.
06.03.20
|
|
У світі
Перша тварина без аеробного клітинного дихання
До кнідаріїв належить паразит лосося, що продукує енергію без мітохондрій.
05.03.20
|
|
Наука
Vegas made in Україна
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Продакт плейсмент і досі збиває кінопіну: «мило» – термін щодо кіно виник, коли Procter & Gamble стала рекламувати свій мильний порошок спершу на радіо, а потім і на телебаченні. Хіба йдеться про естетизм вписування товарів рекламодавців та «зірок» у тло фільму?
05.03.20
|
|
Штука
Шмигаль. Прем’єра в старих декораціях
Володимир СЕМКІВ
Зеленський певен, що проблема полягає таки в компетенціях Кабміну. Новий рецепт – поповнити уряд людьми з досвідом, одначе під ті самі ілюзії.
04.03.20
|
|
Україна
Карколомні пригоди віршів
Юрій Винничук
Недавно ми довідалися, що роман Мушкетика приліпили Олесеві Гончару. Однак кумедніше, коли письменник цілком свідомо сам позичає текст
04.03.20
|
|
Дискурси