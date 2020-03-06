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Let it be
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50 років «Let it be» – одній з найпопулярніших пісень Бітлів
П'ятниця, Березень 6, 2020 - 08:30
До теми
Перша тварина без аеробного клітинного дихання
До кнідаріїв належить паразит лосося, що продукує енергію без мітохондрій.
05.03.20
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Наука
Де ділися шляхетські герби?
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Загадки меморіальної таблиці з гербами власників Сатанова – «Лелівою» княгині Сєнявської та «Погонею» князя Чарторийского – в Свято-Троїцькому монастирі
04.03.20
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Минуле
Поневіряння душі за межею світу
Олена Грозовська
Ягода — дуже важлива фігура для українського мистецтва, бо це експресіонізм, який не відбувся в Україні. Були у 20-ті роки спроби, але усі ці митці були знищені. Він працює на глибоких рівнях свідомості, в нього роботи настільки архетипні, що їх цілком можна розглядати як передчуття. З часом ми будемо знаходити для себе все більше сенсів у його картинах.
03.03.20
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Штука
Українізувати мегаполіси
Назарій Заноз
Потрібен масовий привабливий міт, міський україноцентричний міт, котрий замінить старі совіцькі парадигми й лекала. Міт, котрий інтерпретуватимуть та розвиватимуть вже інші митці
03.03.20
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Дискурси
Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує
03.03.20
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Дискурси
Найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20
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Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20
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У світі
Слідкуйте за руками і язиком
Юрко ТИМЧУК
Не треба шукати халепи за допомогою вербального апарату, і кінцівки треба мити водою. А якщо стане геть зле, то можна включити мозок. Огляд подій тижня в Україні.
03.03.20
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Україна