Поневіряння душі за межею світу

Олена Грозовська

Ягода — дуже важлива фігура для українського мистецтва, бо це експресіонізм, який не відбувся в Україні. Були у 20-ті роки спроби, але усі ці митці були знищені. Він працює на глибоких рівнях свідомості, в нього роботи настільки архетипні, що їх цілком можна розглядати як передчуття. З часом ми будемо знаходити для себе все більше сенсів у його картинах.