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Добре слово і добрий револьвер переконують краще, ніж просто добре слово
Аль Капоне
До теми
Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує
03.03.20
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Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20
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Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20
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У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20
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Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20
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Штука
Між «П’ємонтом» і «Бандерштадтом»
Микола Рябчук
Галичани мають два завдання: позбутися “націоналістичного” іміджу й виконати роль самопроголошеного П’ємонту
01.03.20
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Дискурси
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20
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Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20
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Штука