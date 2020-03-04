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May Wilson
головна
Май Вілсон «Мітла» (скульптура)
Середа, Березень 4, 2020 (All day)
До теми
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20
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У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20
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Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20
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Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20
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Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20
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Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20
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У світі
Пролітаючи над:.. Палац Лянцкоронських в Роздолі
Ігор МАРТИНІВ
Найрозкішніший маєток Галичини тепер в стані повного занепаду. Може, ми останнє покоління, що бачить палац на власні очі. Відео із циклу "Пам'ятки Галичини"
28.02.20
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Галичина
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20
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Штука