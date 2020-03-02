pidsnizhnyky

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Підсніжники у лісі на Закарпатті. Знимка – Укрінформ
Понеділок, Березень 2, 2020 - 09:45
До теми
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом загальної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20
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Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20
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У світі
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20
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Штука
Горизонти постдрами
Вікторія Швидко
Кожен митець шукає й обирає свою форму для самовираження – бажаючи не повторити когось. І це нормально. Але в нашій країні театр чомусь перебуває в якомусь канонізованому форматі. Тому постдраматичний театр в очах багатьох виглядає як богохульство.
27.02.20
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Штука
Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між зростом та ризиком захворіти на деменцію у старшому віці.
27.02.20
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Наука
За відновлення моралі в деморалізованому світі
Ірина Старовойт
За що Тарас прийме нагороду, то це за відновлення моралі в деморалізованому світі, щоби люди і знаки почали знову вартувати стільки, скільки слід
27.02.20
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Минуле
Підтримую кандидата за номером N
Ірина ГАМРИЩАК
Місцеві вибори за новим виборчим кодексом відбудуться в жовтні цього року: нюанси, проблеми і очікувані зміни до законодавства.
27.02.20
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Галичина
Щоб вижити, психіка мусить творити
Роман КЕЧУР
Психоаналіз, нейрофізіологія і мистецтво: пошук трансформацій через творчість, уяву, віру. І що старіші ми стаємо, то важливіше це для нас.
26.02.20
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Дискурси