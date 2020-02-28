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Анрі Матісс
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Анрі Матісс «Розмова» (1912)
П'ятниця, Лютий 28, 2020 - 08:45
До теми
Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між зростом та ризиком захворіти на деменцію у старшому віці.
27.02.20
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Наука
Кьольнські рецитації
Марія Кауц
Щира поезія Галини Яцишин зуміла зворушити всіх слухачів і торкнутись їхніх спільних «емігрантських» емоцій. А експлозивність віршів Соломії Костів дала надію, що її творчий потенціал ще дасть чути про себе потужніше.
26.02.20
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Штука
Дивовижний «неудачник» українського театру
Катерина Гладка
Лесь Курбас. Галичанин, який змінив світовий театр. У його галактиці вистачало місця для всіх, але володарі того часу прагнули знищити центр цієї галактики — самого Курбаса.
25.02.20
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Минуле
Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20
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Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20
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Наука
Прогнозованість хаосу
Роман Лехнюк
Локальний хаос останніх днів є прогнозованим. Сенсацією стала б відсутність істерії і маніпуляцій довкола українців з Вуханя. Чому розгортання паніки є нормою для українського суспільства?
25.02.20
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Україна
Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами…
Леся Українка
Нагадайте собі в день Лесиних уродин: "А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже…"
25.02.20
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Минуле
Майдан добродіїв
Андрій ЛЮБКА
Попри напруженість моменту, на Майдані були світлі, прекрасні, добрі люди. Там не було страшно, а якщо й було, то все одно людина почувалася в безпеці, бо була серед своїх.
25.02.20
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Дискурси