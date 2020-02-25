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Дивовижно, але в майбутньому сьогодення будуть називати старими добрими часами
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Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20
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Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20
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Наука
Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами…
Леся Українка
Нагадайте собі в день Лесиних уродин: "А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже…"
25.02.20
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Минуле
Падіння
Олександр БОЙЧЕНКО
Трапляються сповнені оптимізму хвилини, коли мариться, що спадкоємці здобутої ціною крові загиблих свободи, виявляться гідними жертви.
24.02.20
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Дискурси
БТР в тумані
Юрко ТИМЧУК
Згідно з традицією, в кущах має перебувати рояль. В наших умовах «в кущах» є епідемії, провокації, міністри та інші звичні патології. Огляд подій тижня в Україні.
24.02.20
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Україна
Спочатку була барва
Маріанна Челецька
Це, з одного боку, портрети митців (хоч не тільки замолоду) — портрети загубленого поміж двома світовими війнами часу, а з іншого ракурсу — це справжні «рельєфи» українського модернізму в усій своїй міжмистецькій, позаконтекстуальній та контекстовій повноті форми і змісту.
24.02.20
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Штука
Джмелі вирішили філософську проблему XVII століття
Експеримент на джмелях дозволив відповісти на т. зв. "проблему Моліньє", що може свідчити про те, що комахи мають здатність до внутрішньої репрезентації об'єктів.
24.02.20
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Наука
Нашестя дурнів
Кармен Посадас
Раніше мовлені бздури не виходили за межі вузького кола тих, хто їх висловлював. Тепер соціальні мережі піднесли сільського дурника до рівня носія істини.
24.02.20
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Дискурси