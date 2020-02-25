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Ми люди, і ми вільні. А це значить, що ми маємо право робити добро
Кир Любомир Гузар
До теми
Дивовижний «неудачник» українського театру
Катерина Гладка
Курбасові завдячуємо авангардними декораціями, появою жанру потоку свідомості на сцені, переосмисленням давньогрецького театру, появою світлових ефектів, він творець першого відео на сцені, як елементу вистави, але найголовніше — ми завдячуємо йому цілою плеядою учнів.
25.02.20
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Минуле
Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20
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Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20
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Наука
Джмелі вирішили філософську проблему XVII століття
Експеримент на джмелях дозволив відповісти на т. зв. "проблему Моліньє", що може свідчити про те, що комахи мають здатність до внутрішньої репрезентації об'єктів.
25.02.20
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Наука
Спочатку була барва
Маріанна Челецька
Це, з одного боку, портрети митців (хоч не тільки замолоду) — портрети загубленого поміж двома світовими війнами часу, а з іншого ракурсу — це справжні «рельєфи» українського модернізму в усій своїй міжмистецькій, позаконтекстуальній та контекстовій повноті форми і змісту.
24.02.20
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Штука
Сенько Вітик
Юрій ЯКОВЛЄВ
Трагічна історія Семена Вітика (1875–1937): від робітничого сина до посла австрійського парламенту і від совєтофіла до розстрілу в застінках НКВД
23.02.20
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Минуле
Чого обличчя не видасть?
Алгоритмів емоційного аналізу зазвичай недостатньо для коректних висновків.
23.02.20
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Наука
Зустрічаємо русскую весну?
Ілько ЛЕМКО
Попереджати, що Зеленського можуть «шльопнути» на нулику, є злочин, а говорити, що майданівці вбивали своїх побратимів, – нормальна річ
22.02.20
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Дискурси