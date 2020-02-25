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Леся Українка
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25 лютого 1871 року народилася Леся Українка
Вівторок, Лютий 25, 2020 - 11:45
До теми
Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20
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Штука
Джмелі вирішили філософську проблему XVII століття
Експеримент на джмелях дозволив відповісти на т. зв. "проблему Моліньє", що може свідчити про те, що комахи мають здатність до внутрішньої репрезентації об'єктів.
25.02.20
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Наука
Спочатку була барва
Маріанна Челецька
Це, з одного боку, портрети митців (хоч не тільки замолоду) — портрети загубленого поміж двома світовими війнами часу, а з іншого ракурсу — це справжні «рельєфи» українського модернізму в усій своїй міжмистецькій, позаконтекстуальній та контекстовій повноті форми і змісту.
24.02.20
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Штука
Сенько Вітик
Юрій ЯКОВЛЄВ
Трагічна історія Семена Вітика (1875–1937): від робітничого сина до посла австрійського парламенту і від совєтофіла до розстрілу в застінках НКВД
23.02.20
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Минуле
Чого обличчя не видасть?
Алгоритмів емоційного аналізу зазвичай недостатньо для коректних висновків.
23.02.20
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Наука
Зустрічаємо русскую весну?
Ілько ЛЕМКО
Попереджати, що Зеленського можуть «шльопнути» на нулику, є злочин, а говорити, що майданівці вбивали своїх побратимів, – нормальна річ
22.02.20
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Дискурси
Народжений в океані
Ігор Котик
Цю книжку можна читати як пригодницьку повість, але в ній закладено набагато більше. Це і важливі спостереження над совєтчиною, що стосуються системної наруги над людською особистістю і над природою, це й опис власного містичного досвіду, фрагментів духовної еволюції, виклад філософських рефлексій.
21.02.20
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Штука
Чи боїться Путін Сандерса?
Максим МУЛЯР
Чи страшить Кремль втрата влади Дональдом Трампом? Напевно так, у президентові-демократі Москва бачить загрозу, особливо, якщо ним стане Берні Сандерс.
21.02.20
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У світі