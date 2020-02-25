Леся Українка

Народжений в океані

Ігор Котик

Цю книжку можна читати як пригодницьку повість, але в ній закладено набагато більше. Це і важливі спостереження над совєтчиною, що стосуються системної наруги над людською особистістю і над природою, це й опис власного містичного досвіду, фрагментів духовної еволюції, виклад філософських рефлексій.