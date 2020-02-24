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Dan Witz
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Dan Witz
Понеділок, Лютий 24, 2020 - 10:00
До теми
Сенько Вітик
Юрій ЯКОВЛЄВ
Трагічна історія Семена Вітика (1875–1937): від робітничого сина до посла австрійського парламенту і від совєтофіла до розстрілу в застінках НКВД
23.02.20
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Минуле
Чого обличчя не видасть?
Алгоритмів емоційного аналізу зазвичай недостатньо для коректних висновків.
23.02.20
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Наука
Чи боїться Путін Сандерса?
Максим МУЛЯР
Чи страшить Кремль втрата влади Дональдом Трампом? Напевно так, у президентові-демократі Москва бачить загрозу, особливо, якщо ним стане Берні Сандерс.
21.02.20
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У світі
Пальці мають бути напружені, але не затиснені
Тарас Прохасько
Хлоп'яча манорія глибоко влізла у спинний мозок...
20.02.20
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Дискурси
Духмяний квіт абрикосового дерева
Тимофій Гаврилів
Це роман проти імперіалізму й імперіалізмів, територія, на якій конфліктують історія і сьогодення, правда і кривда, надія і безнадія, травми й фантазії,любов на тлі переступу і переступ від непотамованої любові,світ спецслужб і їхніх жертв, світ-після-Аушвіца і світ-після-Ґулаґу, ці світи перетинаються, врешті, це той самий світ і сьогодні – наслідок вчора, а завтра – вміння дати собі раду з сьогодні.
20.02.20
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Штука
Промови, промови, промови...
Маґдалена Сьрода
Нелегко тим, хто пише промову, але найважче для режисерів вистави, в якій промова є елементом зникомим. Політик – це актор.
20.02.20
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Дискурси
Не чув ні пострілів, ні криків...
Ігор ЗАСТАВНИЙ
Трохи вище на Інститутській я побачив перед собою хлопця. Він схопився за груди – на грудях була мокра пляма. Розлючений, я взяв камінь і пішов далі.
20.02.20
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Галичина
Про одного гітлерівця
Юрій Винничук
Це прізвище часто вигулькує в суперечках з поляками, коли нам тицяють під ніс Бандеру і Шухевича. Тоді ми відразу: а у вас Дмовський!
19.02.20
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Дискурси